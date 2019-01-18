Украина разорвала 49 соглашений с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев разорвал 49 соглашений с Москвой.



«Сорок девять соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку», — сказал он на брифинге.

По его словам, действие еще почти 50 документов может быть прекращено.

«И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — цитирует Климкина «РИА Новости».

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

После «Азовского кризиса», как его называют в Киеве, или «Керченского инцидента», как его называют в Москве, власти Украины решили не продлевать действие договора.