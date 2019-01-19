В Татарстане более 10 тысяч человек не могут перейти на цифровое телевидение

В Татарстане более 10 тыс. человек не имеют возможности принимать цифровой сигнал.

«Покрытие в республике составляет 97%. В процентах это очень большая цифра, но в абсолютных — более 10 тыс. человек не имеют возможности принимать цифровой сигнал. По ним тоже идет работа, есть технические способы, но найдут ли деньги на это?», — заявил руководитель ООО «Телеком-Сервис» Наиль Файзрахманов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Напомним, что с 1 января Россия поэтапно начала переходить с аналогового на цифровое телевидение.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о «телевизионной революции»: представители федеральных и республиканских ведомств рассказали, как именно будет осуществляться отключение «аналога» в России и какая помощь будет оказана малоимущим гражданам, а также домохозяйствам, находящимся в зоне неуверенного приема цифрового телевидения. Помимо этого, эксперты обсудили судьбу региональных телекомпаний в условиях отказа от аналогового ТВ.