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Верховный суд РТ прекратил производство по иску противников МСЗ о перезонировании земель под завод

11:53, 18.01.2019 1

Сегодня Верховный суд РТ прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривают постановление Кабмина о внесении изменений в генплан и перезонирования участка под строительство мусоросжигательного завода.

Истцы обосновали это тем, что принятие постановления ведет к нарушению их права на благоприятные условия для жизни, а также обесценивает их имущество — дома и участки, которые окажутся в непосредственной близости от МСЗ.

Суд огласил лишь резолютивную часть решения, в полном объеме оно будет предоставлено истцам 24 января.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    юристов в Казани не стало - это приговор образованию и факультету.
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