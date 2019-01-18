Верховный суд РТ прекратил производство по иску противников МСЗ о перезонировании земель под завод

Сегодня Верховный суд РТ прекратил производство по иску жителей Осиновского сельского поселения Казани, которые оспаривают постановление Кабмина о внесении изменений в генплан и перезонирования участка под строительство мусоросжигательного завода.

Истцы обосновали это тем, что принятие постановления ведет к нарушению их права на благоприятные условия для жизни, а также обесценивает их имущество — дома и участки, которые окажутся в непосредственной близости от МСЗ.

Суд огласил лишь резолютивную часть решения, в полном объеме оно будет предоставлено истцам 24 января.