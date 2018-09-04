Арбитраж РТ отказался признать недействительной сделку между «Татфондбанком» и ПСО «Казань»
Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и ООО «ПСО Казань».
Речь идет о соглашении от 31 марта 2016 года по расторжению договора поручительства № 7/15 от 30 декабря 2015 года и применении последствия его недействительности в виде восстановления прав по договору ТФБ и обязанности поручителя «ПСО Казань».
Отметим, что разбирательство по иску шло больше года — конкурсный управляющий банка Агентство по страхованию вкладов подало в суд иск еще 11 апреля 2017 года, а решение по нему было принято только 27 августа 2018 года, сообщается на сайте АСВ.
Ранее «Реальное время» писало, что долги «Татфондбанка» превысили 158 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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