Арбитраж РТ отказался признать недействительной сделку между «Татфондбанком» и ПСО «Казань»

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и ООО «ПСО Казань».

Речь идет о соглашении от 31 марта 2016 года по расторжению договора поручительства № 7/15 от 30 декабря 2015 года и применении последствия его недействительности в виде восстановления прав по договору ТФБ и обязанности поручителя «ПСО Казань».

Отметим, что разбирательство по иску шло больше года — конкурсный управляющий банка Агентство по страхованию вкладов подало в суд иск еще 11 апреля 2017 года, а решение по нему было принято только 27 августа 2018 года, сообщается на сайте АСВ.



Ранее «Реальное время» писало, что долги «Татфондбанка» превысили 158 млрд рублей.