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ФСО собирается засекретить собственные закупки

11:06, 17.01.2019 58

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправки к закону о закупках, которые предусматривают проведение закрытых торгов при закупках в области госохраны.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимость этого изменения обосновывается «увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

Ранее правительство РФ разрешило не раскрывать информацию о госзакупках Минобороны РФ, ФСБ и СВР. Все три ведомства пользуются правилом о закупках для федеральных нужд, сведения о которых отнесены к гостайне. Это позволяет не публиковать ни извещений о конкурсах, ни их результатов.

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