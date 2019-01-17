ФСО собирается засекретить собственные закупки

Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила поправки к закону о закупках, которые предусматривают проведение закрытых торгов при закупках в области госохраны.



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимость этого изменения обосновывается «увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».



Ранее правительство РФ разрешило не раскрывать информацию о госзакупках Минобороны РФ, ФСБ и СВР. Все три ведомства пользуются правилом о закупках для федеральных нужд, сведения о которых отнесены к гостайне. Это позволяет не публиковать ни извещений о конкурсах, ни их результатов.