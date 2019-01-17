В Татарстане стало на 15 тысяч работников меньше

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Прокурор Татарстана обеспокоен падением занятости населения. За год, согласно данным статистики, в республике численность работающих на малых, средних и микропредприятиях сократилась почти на 15 000 человек, сообщил Илдус Нафиков сообщил сегодня на итоговой коллегии ведомства.

«Огромная цифра!» — подчеркнул он, приведя цифры и по городам: «На 1000 человек меньше стало работать в Нижнекамске, Зеленодольске, на 700 в Елабуге и Мамадыше, на 300 в Буинске и Тюлячах».

Далее Нафиков попросил подчиненных внимательнее проанализировать эти тенденции. «Не может улучшение делового климата и повышение экономической эффективности сопровождаться таким падением занятости!» — подытожил он.