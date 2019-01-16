В Краснокамском районе Башкирии открылась ледовая переправа через Каму

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии принята в эксплуатацию ледовая переправа в селе Николо-Березовка Краснокамского района через реку Кама.



Ее грузоподъемность составляет 3 тонны, ширина — 40 метров, длина — 950 метров.



На данный момент на территории Республики Башкортостан открыты и функционируют всего 4 ледовые переправы, в том числе в городе Бирск на реке Белая, в селе Караидель Караидельского района на реке Уфа и в деревне Старый Янзигит Краснокамского района на реке Белая, сообщили в ГУ МЧС Росии по Республике Башкортостан.

Напомним, что ледовая переправа в Бирске заработала в начале декабря 2018 года.