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В Краснокамском районе Башкирии открылась ледовая переправа через Каму

22:37, 16.01.2019 43
В Краснокамском районе Башкирии открылась ледовая переправа через Каму
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии принята в эксплуатацию ледовая переправа в селе Николо-Березовка Краснокамского района через реку Кама.

Ее грузоподъемность составляет 3 тонны, ширина — 40 метров, длина — 950 метров.

На данный момент на территории Республики Башкортостан открыты и функционируют всего 4 ледовые переправы, в том числе в городе Бирск на реке Белая, в селе Караидель Караидельского района на реке Уфа и в деревне Старый Янзигит Краснокамского района на реке Белая, сообщили в ГУ МЧС Росии по Республике Башкортостан.

Напомним, что ледовая переправа в Бирске заработала в начале декабря 2018 года.

Общество Башкортостан
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