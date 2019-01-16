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Аэропорт Саратова из-за снегопада не будет работать до утра 17 января

21:16, 16.01.2019 30
Аэропорт Саратова из-за снегопада не будет работать до утра 17 января
Фото: realnoevremya.ru

Аэропорт Саратова планирует возобновить прием и отправку самолетов утром 17 января.

Согласно данным онлайн-табло на сайте «Саратовских авиалиний», ближайший рейс из Саратова планируется в 8.45 (7.45 мск) четверга, когда по расписанию в Сургут должен вылететь рейс ЮТ-9607 авиакомпании «Турухан».

Напомним, что аэропорт Саратова вторые сутки подряд работает с перебоями из-за метели и сильного снега. Сегодня утром были отменены два рейса из Саратова в московский аэропорт Шереметьево, задержаны два рейса во Внуково.

Кроме того, отменены два утренних рейса в Саратов из Москвы и задержаны рейсы из Сургута и Москвы.

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