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Вторые сутки аэропорт Саратова работает с перебоями из-за плохой погоды

09:28, 16.01.2019
Вторые сутки аэропорт Саратова работает с перебоями из-за плохой погоды
Фото: realnoevremya.ru

Аэропорт Саратова вторые сутки подряд работает с перебоями из-за непогоды.

Из-за плохих метеоусловий в среду, 16 января, были отменены два рейса из Саратова в московский аэропорт Шереметьево, задержаны два рейса во Внуково, сообщается на сайте аэропорта.

Кроме того, отменены два утренних рейса в Саратов из Москвы и задержаны рейсы из Сургута и Москвы.

Напомним, вчера работа аэропорта Саратова также была парализована из-за непогоды. В частности, были задержаны все утренние рейсы в Москву и в Сургут.

Общество
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