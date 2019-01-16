Вторые сутки аэропорт Саратова работает с перебоями из-за плохой погоды

Аэропорт Саратова вторые сутки подряд работает с перебоями из-за непогоды.

Из-за плохих метеоусловий в среду, 16 января, были отменены два рейса из Саратова в московский аэропорт Шереметьево, задержаны два рейса во Внуково, сообщается на сайте аэропорта.

Кроме того, отменены два утренних рейса в Саратов из Москвы и задержаны рейсы из Сургута и Москвы.

Напомним, вчера работа аэропорта Саратова также была парализована из-за непогоды. В частности, были задержаны все утренние рейсы в Москву и в Сургут.