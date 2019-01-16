ФТС может стать единым окном для контроля участников внешнеэкономической деятельности

Замминистра финансов Илья Трунин на Гайдаровском форуме заявил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) может стать единым окном для всех процессов контроля над участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

«Я думаю, что на базе таможенных органов можно строить систему единого окна, сопряжения всех процессов, контроля рисков, которая позволит существенно сократить издержки, связанные с прохождением таможенных процедур», — цитирует Трунина ТАСС.



Ранее Министерство экономического развития РФ предложило передать ФТС сбор налога на добавленную стоимость при импорте товаров в Россию. Мера также позволит импортерам платить налог по итогам квартала, а не при прохождении таможенных процедур.