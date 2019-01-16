Дочка Сбербанка требует с замдиректора «ФОНа» Дианы Ахметзяновой более 600 млн рублей
Дочерняя структура Сбербанка «СБК Стекло» подала в Арбитражный суд иск о банкротстве заместителя директора по коммерции и финансам ООО «ФОН» Дианы Ахметзяновой. Сумма исковых требований составляет 619,4 млн рублей.
Заявление было подано 5 декабря 2018 года и принято к рассмотрению 12 декабря. Первое заседание состоялось сегодня, но рассмотрение дела отложили по ходатайству ответчика, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, что летом 2018 года банкротом был признан Анатолий Ливада.ОбществоНедвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым