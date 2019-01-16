Дочка Сбербанка требует с замдиректора «ФОНа» Дианы Ахметзяновой более 600 млн рублей

Дочерняя структура Сбербанка «СБК Стекло» подала в Арбитражный суд иск о банкротстве заместителя директора по коммерции и финансам ООО «ФОН» Дианы Ахметзяновой. Сумма исковых требований составляет 619,4 млн рублей.

Заявление было подано 5 декабря 2018 года и принято к рассмотрению 12 декабря. Первое заседание состоялось сегодня, но рассмотрение дела отложили по ходатайству ответчика, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что летом 2018 года банкротом был признан Анатолий Ливада.