Банки в ближайшее время начнут предоставлять ЦБ данные о долговой нагрузке заемщиков

В ближайшее время банки начнут передавать ЦБ данные по оценке долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI). Главной сложностью регулятор называет разные подходы кредитных организаций к оценке показателя.

«В ближайшее время банки начнут его предоставлять, пока без норматива. Мы будем собирать эту информацию», — приводит ТАСС слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой.

Она отметила, что потребуется некоторое время для перестройки системы.

В 2018 году стало известно об идее ЦБ обязать банки и микрофинансовые организации оценивать показатель долговой нагрузки по методике регулятора. Показатель должен рассчитываться как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика.