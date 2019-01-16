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Банки в ближайшее время начнут предоставлять ЦБ данные о долговой нагрузке заемщиков

16:04, 16.01.2019 99
Банки в ближайшее время начнут предоставлять ЦБ данные о долговой нагрузке заемщиков
Фото: wikipedia.org / NVO

В ближайшее время банки начнут передавать ЦБ данные по оценке долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI). Главной сложностью регулятор называет разные подходы кредитных организаций к оценке показателя.

«В ближайшее время банки начнут его предоставлять, пока без норматива. Мы будем собирать эту информацию», — приводит ТАСС слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой.

Она отметила, что потребуется некоторое время для перестройки системы.

В 2018 году стало известно об идее ЦБ обязать банки и микрофинансовые организации оценивать показатель долговой нагрузки по методике регулятора. Показатель должен рассчитываться как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика.

ЭкономикаБанки
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