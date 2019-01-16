В Башкирии прошла эвакуация в детском саду, где треснула стена
В детском саду №44 в городе Нефтекамске в среду, 16 января, треснула стена.
По информации пользователей в соцсетях, трещина появилась на первом этаже здания — в кабинете заведующего и в детской раздевалке. В дошкольном учреждении началась экстренная эвакуация персонала и детей. Все они были отправлены по домам. Пострадавших нет.
В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Башкирии изменился средний размер родительской платы за детский сад.Происшествия Башкортостан
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