В Башкирии прошла эвакуация в детском саду, где треснула стена

В детском саду №44 в городе Нефтекамске в среду, 16 января, треснула стена.

По информации пользователей в соцсетях, трещина появилась на первом этаже здания — в кабинете заведующего и в детской раздевалке. В дошкольном учреждении началась экстренная эвакуация персонала и детей. Все они были отправлены по домам. Пострадавших нет.

В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Башкирии изменился средний размер родительской платы за детский сад.