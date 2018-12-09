В Башкирии изменился средний размер родительской платы за детский сад

В Башкирии установлен средний размер родительской платы за детский сад. Соответствующей приказ опубликован на сайте министерства образования республики.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях составил 1617,2 рублей.

В ведомстве сообщили, что от данной величины будет выплачиваться компенсация в размере 20% на первого ребенка — 323,44 рубля, 50% на второго ребенка — 808,6 рублей, 70% на третьего ребенка и последующих детей — 1132,04 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе структура ФСИН построит детский сад за 153 млн рублей.