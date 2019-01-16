Главная елка Казани простоит возле Центра семьи «Казан» до конца февраля

Главную елку Казани, установленную на площадке около Центра семьи «Казан», планируется демонтировать только в конце февраля — начале марта. Останутся и украшения на Баумана и возле озера Кабан.

В то же время парках и скверах Казани приступили к демонтажу новогоднего оформления. Так, в парке «Черное озеро» начали разбирать шестиметровый арт-объект в форме люстры, а в Горкинско-Ометьевском лесу с фонарей убирают световые консоли, передает пресс-служба дирекции парков и скверов.

Отмечается, что на протяжении всей зимы будут открыты катки, доступен прокат спортинвентаря – коньков, лыж и «ватрушек».