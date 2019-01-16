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ФНС может отказаться от акцизных марок для сигарет

00:28, 16.01.2019
ФНС может отказаться от акцизных марок для сигарет
Фото: pxhere.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) оценивает возможность использовать для фискальных целей цифровую маркировку вместо акцизных и специальных марок.

В Минпромторге подтвердили, что заинтересованные ведомства сейчас оценивают вопрос применения маркировки для фискальных целей, а также контроля за оборотом подакцизных товаров, передает РБК.

Напомним, что в начале прошлого года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке табака. С 1 июля 2019 года эта процедура станет обязательной.

В декабре 2018 года производители сигарет и ретейлеры попросили о переходном периоде при введении в России обязательной маркировки табачных изделий.

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