ФНС может отказаться от акцизных марок для сигарет

Федеральная налоговая служба (ФНС) оценивает возможность использовать для фискальных целей цифровую маркировку вместо акцизных и специальных марок.



В Минпромторге подтвердили, что заинтересованные ведомства сейчас оценивают вопрос применения маркировки для фискальных целей, а также контроля за оборотом подакцизных товаров, передает РБК.



Напомним, что в начале прошлого года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке табака. С 1 июля 2019 года эта процедура станет обязательной.

В декабре 2018 года производители сигарет и ретейлеры попросили о переходном периоде при введении в России обязательной маркировки табачных изделий.