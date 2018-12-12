Бизнес попросил переходный период при введении маркировки табака

Производители сигарет и ретейлеры попросили о переходном периоде при введении в России обязательной маркировки табачных изделий.



Речь идет о сроке, в течение которого продукция без маркировки успела бы «вымыться» с рынка, передает «Интерфакс». По разным оценкам, этот процесс займет не менее года.

«Необходимо, конечно, предусмотреть переходный период, прежде всего, для розничной сети, поскольку тот накопленный товар, который находится в розничной сети, должен спокойно выйти из оборота», — заявил вице-президент по корпоративным вопросам ООО «ФилипМоррис Сэйлз энд Маркетинг» в России и Белоруссии Сергей Слипченко.

Напомним, эксперимент по маркировке пачек сигарет цифровыми кодами data matrix начался с 15 января 2018 года. Обязательную маркировку табачной продукции с 1 марта 2019 года одобрил президент России Владимир Путин.