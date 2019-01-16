Рейтинг самых дорогих туров 2018 года возглавила поездка по России за 7 млн рублей

Рейтинг самых дорогостоящих туров 2018 года возглавила поездка по России за семь миллионов рублей на человека.

На втором месте оказалась поездка в Турцию за 3, 3 миллиона рублей. Третье место поделили сразу три тура: поездка во Францию (курорт Куршевель), на Мальдивы и в Италию (на остров Сардиния), каждый из которых обошелся примерно в 1,8 миллиона рублей.

Кроме того в топ-5 вошли поездки на Мальдивы за 1,76 миллиона рублей и во Францию (Биарриц) за 1,63 миллиона рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самым дешевым в рейтинге стал 19-дневный речной круиз по маршруту «Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома – Нижний Новгород — Казань — Самара — Волгоград — Астрахань — Саратов — Ульяновск — Чебоксары — Рыбинск — Москва» за 300 тысяч рублей.



Места в рейтинге присваивались, исходя из стоимости тура на одного человека. При этом учитывались только туры, реализованные индивидуальным заказчикам.



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