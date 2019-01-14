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Сегодня самая большая пробка в Казани составила 3,4 километра

19:58, 14.01.2019
Сегодня самая большая пробка в Казани составила 3,4 километра
Фото: скриншот yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы, от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина. Пробка продержалась 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).

Общество Татарстан
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