Сегодня самая большая пробка в Казани составила 3,4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы, от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина. Пробка продержалась 40 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов).