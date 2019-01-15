В Нижнекамском районе Татарстана в кювет вылетел вахтовый автобус с 10 пассажирами

В Нижнекамском районе РТ с дороги вылетел вахтовый автобус с 10 пассажирами.

Авария произошла сегодня в 6 часов вечера возле села Сухарево на трассе Нижнекамск — Чистополь. Водитель ПАЗа, следовавшего из Нижнекамска в Камские Поляны, потерял управление и съехал в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Прибывшие на место ДТП пожарные из села Сухарево с помощью буксира вытащили автобус на дорогу, и он продолжил движение, передает ИА «Татар-информ».



Ранее четыре человека пострадали при столкновении троллейбуса и автобуса в Казани.