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Общество

Голикова заявила о снижении уровня бедности в России на 0,5 процента

17:46, 15.01.2019 1
Голикова заявила о снижении уровня бедности в России на 0,5 процента
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума заявила, что численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%.

«По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%», — сказала вице-премьер.

Голикова также рассказала, что в 2020 году может измениться методика расчета прожиточного минимума, передает ТАСС.

Ранее Голикова сообщила о рекордно низком уровне безработицы в стране по итогам января — ноября в 2018 году. По ее словам, за 11 месяцев этого года уровень общей безработицы составил 4,8%, регистрируемой безработицы — 0,9%.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:31
    чего за фигня, какие на фиг на 0,5 процентов меньше бедных??? ..стало хоть на одного человека бедного меньше ??? НЕТ!!!...чего трубить???
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