Голикова заявила о снижении уровня бедности в России на 0,5 процента

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума заявила, что численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%.

«По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%», — сказала вице-премьер.



Голикова также рассказала, что в 2020 году может измениться методика расчета прожиточного минимума, передает ТАСС.

Ранее Голикова сообщила о рекордно низком уровне безработицы в стране по итогам января — ноября в 2018 году. По ее словам, за 11 месяцев этого года уровень общей безработицы составил 4,8%, регистрируемой безработицы — 0,9%.