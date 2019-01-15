Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

Правительство в конце 2018 года согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это увеличение льготного периода кредитования, новые субсидии «исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта» и списание до 450 тыс. рублей долга по кредиту за счет государства. Последняя мера коснется семей, где родился третий ребенок, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре 2018 года выросла до 9,52%. В сентябре и октябре ставка находилась на минимальном уровне текущего года — 9,41%.