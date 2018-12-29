Средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с сентября

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре 2018 года выросла до 9,52%. В сентябре и октябре ставка находилась на минимальном уровне текущего года — 9,41%.

Объем предоставленных кредитов также вырос в ноябре и составил 301,5 млрд рублей против 254,8 млрд рублей в сентябре и 299,7 млрд рублей в октябре, передает ТАСС.

Отмечается, что задолженность россиян по ипотеке также увеличилась. Так, объем задолженности в ноябре составил 6,32 трлн рублей, в октябре этот показатель находился на уровне 6,16 трлн рублей, в сентябре — 6,08 трлн рублей.



Объем просроченной задолженности по итогам ноября составил порядка 61 млрд рублей, немного сократившись по сравнению с уровнем в октябре (61,1 млрд).