Раненный на благотворительном концерте мэр Гданьска скончался в больнице

Фото: скриншот

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого напали с ножом накануне во время благотворительного концерта, умер в больнице.

О кончине чиновника сообщили польские СМИ. Адамович руководил городом около 20 лет, отмечает BBC.

Напомним, что вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье, во время благотворительного концерта в Гданьске. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики длительное время реанимировали политика на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Нападавшего задержала полиция. Им оказался недавно освободившийся из тюрьмы житель Гданьска, судимый за ограбления банков.