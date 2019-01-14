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Раненный на благотворительном концерте мэр Гданьска скончался в больнице

17:07, 14.01.2019
Раненный на благотворительном концерте мэр Гданьска скончался в больнице
Фото: скриншот

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого напали с ножом накануне во время благотворительного концерта, умер в больнице.

О кончине чиновника сообщили польские СМИ. Адамович руководил городом около 20 лет, отмечает BBC.

Напомним, что вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье, во время благотворительного концерта в Гданьске. Адамович получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Медики длительное время реанимировали политика на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Нападавшего задержала полиция. Им оказался недавно освободившийся из тюрьмы житель Гданьска, судимый за ограбления банков.

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