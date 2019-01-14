Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п. Теперь базовая ипотечная ставка начинается от 10,8%.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что ставки повышены по всем продуктам и программам за исключением «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», передает ТАСС.

«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит 1 п. п для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 п. п. для кредитов с первоначальным взносом менее 20%. Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменением коэффициента риска, а также общей макроэкономической ситуации», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в конце 2018 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России выросла до 9,52%. Также выросли показатели предоставленных кредитов и размера задолженности по ипотеке.