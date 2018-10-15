Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием «Яндекс.Такси» в Перми

В Перми возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

Как рассказали в региональном главке МВД, 25-летний водитель за два года десять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время полиция выясняет все подробности произошедшего.

Напомним, в субботу, 13 октября, автомобиль такси Renault Logan двигался по проспекту Парковый со стороны улицы Комиссара Пожарского в направлении улицы Зои Космодемьянской. При повороте в районе жилого дома водитель допустил наезд на стойку дорожного знака, после чего машина вылетела на пешехода. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

