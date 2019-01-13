Казанский пилот занял второе место на Рождественской гонке чемпионов в Тольятти
Пилот казанской команды AG Team Егор Санин занял второе место на Рождественской гонке чемпионов в Тольятти.
Победу в гонке одержал пилот команды «Лада-Спорт Роснефть» Кирилл Лодыгин, сообщает корреспондент «Реального времени».
Напомним, что в прошлом году татарстанская команда по автоспорту AG Team отмечала чемпионство в российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Перед этим «Реальное время» побеседовало с 49-летним пилотом-спонсором AG Team Томасом Джонсоном.Спорт Татарстан
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