Власти Кировской области рассчитывают снизить госдолг региона на 20% за три года

Власти Кировской области рассчитывают на снижение госдолга региона к концу 2021 года до 20,3 млрд рублей. Таким образом за три года его планируется сократить на 20%.

За 2018 год объем госдолга удалось уменьшить на 922 млн рублей, передает ТАСС.

По словам министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, в 2018 году власти региона проводили работу по уменьшению расходов на обслуживание госдолга области и снижению процентных ставок по коммерческим кредитам, их досрочному погашению и сокращению периода их использования.

«Мы неоднократно замещали дорогие кредиты более дешевыми, сегодня процентные ставки по действующим кредитам банков — 7,7% и 7,75% годовых», — отметила Маковеева. Министр добавила, что в результате удалось сократить расходы на обслуживание госдолга на 254 млн рублей.

Напомним, что госдолг Татарстана в 2018 году вырос на 1,6 млрд рублей. Он составил 94,98 млрд рублей.