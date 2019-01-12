Главный налоговик Самарской области покинул пост

Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров решил уйти с должности. О его отставке сообщили на заседании Общественного совета при у3правлении.

Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров довел до сведения присутствующих информацию о достижении основных показателей деятельности ведомства в 2018 году, передает портал «Волга Ньюс».

Председатель Общественного совета Александр Бахмуров, отметил, что было проведено 19 выездных приемов граждан во всех налоговых инспекциях, многие проблемные вопросы были решены уже во время приемов. По мнению членов Совета, именно такой вид работы должен стать основным в новом году.

В завершении заседания Александр Бахмуров объявил о том, что Александр Вихров покидает свой пост.