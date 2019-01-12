Фирме из Казани запретили строить переправу из сена через Волгу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде казанской компании запретили строить переправу из сена через Волгу. Выяснилось, что строительство проходило незаконно.

В пресс-службе МЧС сообщили, что накануне было проведено экстренное совещание по поводу строительства сенной дороги с участием администрации и прокуратуры города. На нем было решено запретить строительство речной переправы, которая должна была соединить Нижний Новгород и город Бор, пишет агентство "В городе N".

«Работы по возведению моста приостановлены. Создание подобных объектов должно вестись под строгим контролем. Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», — сказал заместитель главы города, директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Колосов.



Однако по словам генерального директора строительной фирмы Олега Лебедева, минтранс Нижегородской области еще в 2017 году выдал разрешение на строительство дороги из сена, но приступить к строительству раньше не позволяли погодные условия. Он также сообщил, что подобные дороги фирма строила и в Казани.