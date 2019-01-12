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Илона Маркова: «Я горжусь нашей игрой, настроем на каждый матч»

15:25, 12.01.2019
Илона Маркова: «Я горжусь нашей игрой, настроем на каждый матч»
Фото: fhr.ru

Нападающая женской молодежной сборной России и уфимской «Агидели» Илона Маркова подвела итог полуфинального матча с Канадой (4:5 ОТ):

— Сейчас очень много эмоций. По итогам таких матчей мы делаем правильные выводы, стараемся исправить ошибки. Сегодня где-то нужно было действовать построже, это поражение — результат исключительно собственных ошибок. После игры в раздевалке поговорили с девчонками, каждый сказал определенные слова. Могу сказать, что я горжусь нашей игрой, тем, как мы настраиваемся на каждый матч и серьезно подходим к играм. Я считаю, что мы показываем достойный хоккей.

Перед сегодняшней игрой проанализировали предыдущие матчи с канадками, думаю, этот результат показал ту работу, которую мы проделали. Жаль, что в сезоне мы не играем с североамериканскими сборными, для нас это было бы очень полезно в подготовке к крупным турнирам, — считает игрок.

СпортХоккей Башкортостан
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