Илона Маркова: «Я горжусь нашей игрой, настроем на каждый матч»

Нападающая женской молодежной сборной России и уфимской «Агидели» Илона Маркова подвела итог полуфинального матча с Канадой (4:5 ОТ):

— Сейчас очень много эмоций. По итогам таких матчей мы делаем правильные выводы, стараемся исправить ошибки. Сегодня где-то нужно было действовать построже, это поражение — результат исключительно собственных ошибок. После игры в раздевалке поговорили с девчонками, каждый сказал определенные слова. Могу сказать, что я горжусь нашей игрой, тем, как мы настраиваемся на каждый матч и серьезно подходим к играм. Я считаю, что мы показываем достойный хоккей.

Перед сегодняшней игрой проанализировали предыдущие матчи с канадками, думаю, этот результат показал ту работу, которую мы проделали. Жаль, что в сезоне мы не играем с североамериканскими сборными, для нас это было бы очень полезно в подготовке к крупным турнирам, — считает игрок.