Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны в Северную Македонию

Большинство депутатов парламента Македонии одобрили закон о внесении поправок в Конституцию страны для ее переименования.

«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым», — заявил спикер парламента Талат Джафер, его слова приводит ТАСС.

Теперь страна будет именоваться «Республика Северная Македония».

В конце октября парламент Македонии поддержал переименование страны для вступления в НАТО и ЕС.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся больше 25 лет.