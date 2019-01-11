В Уфе скончался известный шеф-повар бургерной после удаления зуба

Известный шеф-повар бургерной «Шахта» в Уфе Салим Таваров скончался в возрасте 28 лет.

У молодого человека обострилось заболевание после удаления зуба в стоматологии. В заведении рассказали, что ему в течение четырех дней никак не удавалось остановить кровотечение из десны.

1 января уфимца увезли на скорой помощи. В больнице хирурги сделали Таварову челюстную операцию и ввели в кому. По словам родных шеф-повара, у него развился лейкоз, в результате чего начались множественные массивные кровоизлияния по всему телу.

Пациент умер в больнице 11 января, передает телеканал БСТ.

Стоит отметить, что ранее Салим Таваров успел сняться в фильме «Из Уфы с любовью».

Напомним, в августе прошлого года скончался самый титулованный повар в мире Жоэль Робюшон.