Павленского приговорили к году тюрьмы и двум годам условно за поджог Банка Франции

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Парижский суд приговорил российского художника-акциониста Петра Павленского к году тюрьмы и двум годам условно за поджог офиса Банка Франции.

При этом Павленский скоро выйдет на свободу, так как уже провел в заключении 11 месяцев, сообщает RFI. Экс-соратницу художника Оксану Шалыгину по этому делу приговорили к двум годам лишения свободы, в том числе 16 месяцам условно. Она также не будет отбывать срок.

Кроме того, Павленскому и Шалыгиной запретили 5 лет носить оружие.

Напомним, что в октябре 2017 года Павленский поджег Банк Франции в Париже. До этого он уже организовал поджог двери здания ФСБ в Москве.