Дуров подал заявление о ликвидации компании, включенной в реестр Роскомнадзора
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 19 декабря 2018 года подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP.
Эта компания включена в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
По данным РБК, Дуров ранее указывал Telegram Messenger LLP как основное юрлицо для своего мессенджера.
Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор потратит на новую технологию блокировки Telegram 20 млрд рублей.ТехнологииТелекоммуникации
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