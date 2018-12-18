Роскомнадзор потратит на новую технологию блокировки Telegram 20 млрд рублей — СМИ

Роскомнадзор потратит до 20 млрд рублей бюджетных средств на новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами. Ее планируется внедрить в 2019 году.

Как сообщает Русская служба BBC, речь идет о технологии DPI. После покупки провайдеры интернета установят программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет из него специфичный. Этот же комплекс отсекает и нежелательную информацию.

Напомним, в августе СМИ уже сообщали о тестировании данной технологии.

Топ-менеджер одной из компаний-разработчиков DPI заявил, что в ходе испытаний пытались блокировать протоколы MTProto и SOCKS, которые использует мессенджер Telegram. Однако при попытке их заблокировать пропадал доступ к другим ресурсам, например к «Сбербанку Онлайн».

