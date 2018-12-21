Проверяемый Роскомнадзором BBC заявил о соблюдении законов РФ

В телерадиокорпорации BBC на фоне решения Роскомнадзора о проверке телеканала заявили, что соблюдают нормы законодательства России при предоставлении информации своей аудитории.

«Пресс-служба ВВС заявила, что в России, как и во всех остальных странах, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства», — передает Русская служба Би-би-си.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении правил вещания телеканалом RT начинает проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».