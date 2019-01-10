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Совфед одобрил строительство участка железной дороги Казань — Киров

16:39, 10.01.2019 1
Совфед одобрил строительство участка железной дороги Казань — Киров
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Совете Федерации рекомендовали выделить деньги на строительство железнодорожной линии в Марий Эл из Яранска до Котельнича. Она станет участком магистрали, связывающей Казань и Киров.

Строительство железнодорожной ветки предусмотрено в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года, передает newsler.ru.

Дни Республики Марий Эл проходили в Совфеде еще в декабре. Именно на них сенаторы одобрили строительство и электрификацию железнодорожной ветки из Яранска до Котельнича.

ОбществоИнфраструктураВласть Кировская областьТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    А Казань Уфа когда одобрят? Или действует директива великодержавного Дугина?
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