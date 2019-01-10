Совфед одобрил строительство участка железной дороги Казань — Киров

В Совете Федерации рекомендовали выделить деньги на строительство железнодорожной линии в Марий Эл из Яранска до Котельнича. Она станет участком магистрали, связывающей Казань и Киров.

Строительство железнодорожной ветки предусмотрено в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года, передает newsler.ru.

Дни Республики Марий Эл проходили в Совфеде еще в декабре. Именно на них сенаторы одобрили строительство и электрификацию железнодорожной ветки из Яранска до Котельнича.