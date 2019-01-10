Ответный матч «Рубина» и «Локомотива» в Кубке России могут перенести на более поздний срок

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин рассказал о переносе трех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России на более поздний срок, сообщает «Спорт-Экспресс».

В числе прочих матчей, которые могут быть перенесены на более поздний срок, — «Рубин» — «Локомотив», который должен пройти 23 февраля.

«Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения Сергею Куликову (руководитель департамента профессионального футбола) о переносе трех игр Кубка на более поздний срок.

Помимо этого, могут быть перенесены и игры «Урал» — «Спартак» и «Арсенал» — «Оренбург» (обе игры — 24 февраля) на более поздний срок.