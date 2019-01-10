«Лада» снова проиграла в 2019 году

Тольяттинская «Лада» продолжила серию поражений в 2019 году. На этот раз «автозаводцы» уступили 26-й команде ВХЛ ижевской «Ижстали» по буллитам — 1:2. Наставники команд подвели итог игре:



Игорь Кропотин, главный тренер «Ижстали»:

— Поздравляю всех наших болельщиков с победой. К сожалению, в последнее время мы никак не могли выиграть. Хотели поздравить их победой с Новым годом в прошлом году, но так получилось, что сделали это сегодня. Наконец-то стали забивать буллиты. Благодарен ребятам за выполнение установки на матч и самоотдачу.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— «Ижсталь» — с победой. Очень стыдно за команду. Но, надо двигаться дальше. Будем искать позитив — очко взяли.