В Сети появилось фото извержения вулкана на спутнике Юпитера

Фото: nasa

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» сфотографировала извержение одного из вулканов на спутнике Юпитера Ио.

Фотографии были сделаны с помощью инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) 21 декабря. «Юнона» снимала поверхность спутника больше часа. Всего на нем находится около 400 действующих вулканов, пишет «РИА Новости».

«Юнону» запустили с мыса Канаверал в августе 2011 года, через 5 лет она вышла на стабильную орбиту вокруг Юпитера. К планете станция приближается один раз в 53 дня.

Ранее посадочный модуль станции Mars InSight совершил посадку на Марсе.