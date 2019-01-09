Госдума РФ отклонила три проекта об индексации выплат работающим пенсионерам

Госдума РФ сегодня на пленарном заседании отклонила три законопроекта от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для работающих пенсионеров, в октябре 2017 года.

Группа депутатов «Справедливой России», в свою очередь, внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает осуществить выплату сумм страховых пенсий, недополученных в соответствии с российским законодательством за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года.

Депутаты ЛДПР в очередной раз внесли свой законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам в январе 2018 года.

Все указанные законопроекты не нашли поддержки в правительстве РФ, а также у профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, передает «РИА Новости».



Напомним, что в России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

C 1 января произошла индексация пенсий на 7,05%. По прогнозам, в среднем по стране пенсия составит 15,4 тыс. рублей. Помимо этого, на 2,4% увеличатся и социальные пенсии.

