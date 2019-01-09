Генерал-майор Андрей Колотовкин назначен командующим 2-й гвардейской армией
Командующим 2-й гвардейской армией, дислоцированной в Самарской области, назначен Андрей Колотовкин. Генерал-майор был представлен главе региона Дмитрию Азарову 8 января.
Ранее данную должность занимал Рустам Мурадов, получивший назначение в командование Южного военного округа, сообщили в пресс-службе администрации Самарской области.
Андрей Колотовкин закончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, в 2006 году — Общевойсковую академию Вооруженных сил, в 2015 году — академию Генерального штаба, возглавлял Крымский армейский корпус. Принимал участие в боевых действиях, контртеррористических операциях, награжден медалью «За отвагу», двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире по оснащенности новейшим оружием.Общество
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