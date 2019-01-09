Линус Умарк: «План — повышать качество игры вверх, а не вниз»

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Линус Умарк подвел итог очередной крупной победы над «Куньлунем» (7:4):

— Мы выиграли, но играли не очень хорошо.



— Легионерское сочетание «Салавата Юлаева» в последних матчах набрало потрясающую форму. За счет чего это удается?

— Таков был план на сезон: повышать качество игры вверх, а не вниз.



— У «юлаевцев» получаются результативные матчи с «Куньлунем». Это такая специфичная команда, что ей удается столько забивать?

— Мы и против «Амура» сыграли результативно в прошлом матче. У нас просто налаживается игра в большинстве, и другие звенья подтягиваются, они тоже забивают.



— На счету «юлаевцев» шесть голов в большинстве в двух последних матчах. В чем прибавили при реализации численного преимущества?

— Ничего особенного мы не делали. Просто так бывает по сезону. Когда-то получается, когда-то нет. Мы надеемся, что в конце сезона наше большинство будет удачным.