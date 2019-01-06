Руководство МГСУ назвало причину массовой драки студентов в Москве

Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) инициировало дисциплинарное расследование после драки студентов в общежитии. В ректорате объясняют произошедшее конфликтом «на почве перестановки мебели».

Уточняется, что в драке приняли участие восемь человек — студенты третьего курса из Китая и Афганистана, а также их соотечественники, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что всех причастных доставили в отдел полиции. Выясняется, кто является зачинщиком. Госпитализация участникам драки не потребовалась.