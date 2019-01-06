Десятку самых популярных в России дизельных автомобилей возглавила Toyota

По итогам 11 месяцев 2018 года наиболее популярными дизельными автомобилями в России были модели марки Toyota. В январе-ноябре в стране прогдано около 23,5 тысячи экземпляров этой марки.

На второй строчке в рейтинге идет немецкий автопроизводитель BMW. За 11 месяцев прошлого года в РФ продали 19,7 тысячи единиц этой марки с дизельным двигателем, передает «Автостат».

Третье место занимает Volkswagen с показателем 10,7 тысячи автомобилей. Затем идут дизельные машины Mitsubishi, Mercedes-Benz и KIA. Десятку замыкают Renault, Land Rover, Hyundai и Audi.