В России завершились испытания нового пистолета для военных

Испытания нового пистолетного комплекса под патрон 9х21 завершились на базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» и полигонах Минобороны России.

Пистолет подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости, в том числе устойчивости, прочности, установленными нормативно-технической документацией заказчика. Кроме того, исследовались его баллистические характеристики.

По итогам специалисты выяснили, что пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до –70 градусов по Цельсию. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики оружия, сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации «Интерфакса», новый пистолет должен сменить основной пистолет российской армии — «Макаров» калибра 9 мм.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставку автоматов АК-12 для Минобороны.