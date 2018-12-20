Концерн «Калашников» начал поставку автоматов АК-12 для Минобороны
Концерн «Калашников» начал поставку автоматов АК-12 в рамках гособоронзаказа на 2019 год.
Первая партия оружия в количестве 2,5 тысячи штук была отгружена Минобороны 20 декабря. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, АК-12 поступят на вооружение до конца 2018 года.
«Это оружие совершенно другого уровня, если сравнить с предшественником АК-74»,— цитирует Криворучко «Калашников Media».
Напомним, АК-12 калибра 5.45 мм и АК-15 калибра 7.62 мм были приняты на вооружение Минобороны в начале 2018 года. Автомат постепенно заменит АК-74. Оружие разработано в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.
Ранее стало известно, что «Калашников» запустит производство новой винтовки для российских биатлонистов в 2019 году.ПромышленностьОПК Удмуртия
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