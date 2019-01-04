Зинэтула Билялетдинов — о новичке команды Фазлееве: «Я его еще даже не видел»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:1).

— Команда весь матч играла очень здорово, на хорошем эмоциональном подъеме. Задание было выполнено, ребята молодцы, сработали очень здорово.

— Радель Фазлеев неделю подписал контракт с «Ак Барсом». Вы видите его в первой команде?

— Я пока вообще его не видел.

— Планируете привлекать его к работе в «Ак Барсе»?

— Нужно сначала посмотреть на него, а потом решим.

— За счет чего вам удается третий раз подряд обыгрывать «Салават Юлаев»?

— Все игры разные. Хорошо, что мы выигрываем, стабильность в этих матчах есть, это главное. Мы эту команду разбираем, как я уже сказал, игроки выполнили то, что мы запланировали, это приносит результат, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня «Ак Барс» на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Следующую игру казанцы проведут в гостях против «Витязя» 7 января в 17.30 мск.

