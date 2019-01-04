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МВД: за прошедший год зарегистрировано более 1,2 тысячи экстремистских преступлений

18:31, 04.01.2019 1

В 2018 году МВД России зарегистрировало более 1,2 тысячи преступлений экстремистской направленности. При этом правоохранители установили около 800 человек.

«Благодаря повышению уровня межведомственного взаимодействия, профессионализма оперативного и следственного состава правоохранительных органов в 2018 году достигнута положительная тенденция по снижению количества преступлений экстремистской направленности. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 преступлений экстремистского толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

По его словам, в прошлом году установлено 780 человек, совершивших данные преступления, в суд направлены более 800 уголовных дел.

Ранее президент России Владимир Путин назвал противодействие экстремизму приоритетной задачей органов внутренних дел, также он указал на необходимость «решительно пресекать деятельность» экстремистских группировок.

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  • Анонимно 19:11
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